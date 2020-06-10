РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 10 июн. Фестиваль «Хранители наследия России», который традиционно проходит в подмосковном Красногорске в День России, в нынешнем году состоится в сентябре в рамках национального проекта «Культура», говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«Главная цель фестиваля-конкурса – сохранение и развитие культурного наследия народов России, поэтому традиционно он проходил в Красногорске 12 июня, в День России. XIII Всероссийский фестиваль-конкурс народного искусства «Хранители наследия России» в 2020 году в связи с коронавирусной инфекцией пройдет 6 сентября в Красногорске», - говорится в сообщении.

На протяжении 12 лет в фестивале-конкурсе «Хранители наследия России» участвовали до 1 тысячи человек из различных регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья, а также творческие коллективы из более чем 40 округов Подмосковья.

В этом году мероприятие впервые пройдет в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура». Учредитель и организатор фестиваля-конкурса – администрация городского округа Красногорск при поддержке министерства культуры Московской области, Российской академии музыки имени Гнесиных и культурно-просветительского центра «Купина Неопалимая».

Приглашаются к участию профессиональные и любительские хоровые, вокальные, инструментальные, вокально-инструментальные, вокально-хореографические творческие коллективы и солисты, а также мастера народных промыслов.

Конкурс пройдет по следующим номинациям: «Творческие коллективы», «Солисты-вокалисты», «Мастера народных промыслов», «Исполнительство на гуслях».

Конкурсные прослушивания коллективов и солистов оценит профессиональное жюри, в состав которого войдут видные деятели искусств Российской Федерации и зарубежных стран.

В рамках проекта «Хранители наследия России» в течение осени состоятся мастер-классы, творческие встречи, научно-практическая конференция и профессиональный конкурс гусляров, задачей которого является возрождение гусельного исполнительства как одного из важнейших факторов развития и пропаганды русской культуры и духовных ценностей нашего народа.

Программа мероприятия и формат прослушиваний может корректироваться с учетом принимаемых мер по этапному выходу из ограничений, сложившихся в сложный эпидемиологический период.