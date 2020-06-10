РИАМО - 10 июн. Всех педагогов, участвующих в проведении Единого госэкзамена в Подмосковье, протестируют на коронавирусную инфекцию, также организаторов ЕГЭ обеспечат масками и перчатками, сообщила в среду первый заместитель министра образования Московской области Елена Михайлова.

«Будут проведены тестирования на коронавирус всех, кто будет принимать участие (в проведении ЕГЭ – ред.)», - сказала Михайлова в ходе круглого стола в Мособлдуме.

Она отметила, что тестирование на Covid-19 будет проходить 29 и 30 июня, а также 9 августа.

«У нас 16 тысяч человек взрослых принимают участие в проведении экзамена. <...> Мы увеличим оплату часов. На 50% больше получат все организаторы проведения экзамена», - добавила Михайлова.

По ее словам, перед сдачей ЕГЭ в учебных заведениях проведут генеральную уборку, у всех входящих будут проверять температуру.

ЕГЭ в этом году стартует 3 июля. Из-за пандемии коронавируса сроки сдачи экзамена пришлось перенести. При этом ЕГЭ будут сдавать только те выпускники, которые хотят поступать в вузы в 2020 году.

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Текстовая трансляция

10 ИЮНЯ

- Более половины всех зараженных коронавирусом в Москве уже вылечились. Всего в мегаполисе на данный момент победили коронавирус 113 533 человека.

- Москва планирует вернуться к обычному режиму жизни в течение двух месяцев при условии соблюдения санитарных мер безопасности.

«Таким образом, если ситуация позволит, в течение двух месяцев мы практически полностью перейдем к нормальному режиму», — сказал Собянин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

- В Москве зафиксировали самое низкое число выявленных случаев Covid‑19 с 12 апреля. Число новых выявленных случаев коронавируса не превышает 1,2 тысячи.

- В Подмосковье не планируют снижать число детей в классах школ из‑за Covid‑19. В расписание будут внесены изменения, чтобы школьники меньше проводили времени друг с другом.

- За минувшие сутки в Московской области умерли еще 32 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Общее число жертв пандемии в регионе составило 622 человека.

- За сутки в России зарегистрировали 8 404 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 735 новых случаев. В Москве - 1195 .

- После отмены самоизоляции большая часть россиян планирует вдоволь нагуляться.

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- В Москве скончались еще 56 пациентов с коронавирусом. Москвичам при появлении признаков ОРВИ следует вызвать врача на дом.