Хотя в Московском регионе постепенно снимают ограничения, введенные из-за пандемии – открыты парки, ТЦ, салоны красоты, сфера развлечений, в том числе кинотеатры, еще под запретом. Тем более, психологи советуют выходить из карантина постепенно. Поэтому онлайн-формат как никогда актуален. РИАМО совместно с онлайн-кинотеатром tvzavr подготовили подборку документальных фильмов о легендах современности, которые можно посмотреть бесплатно и по подписке.

«Последний герой»

Виктор Цой – легенда русского рока, основатель и лидер группы «Кино». Прошло 30 лет с того момента, как музыканта не стало, но интерес к его творчеству до сих пор не угас. В своем фильме «Последний герой», снятом в 1992 году, режиссер Алексей Учитель собрал интервью с близкими артиста: его жена, мать и брат рассказывают про один из самых сложных периодов в их жизни – аварию и похороны Виктора Цоя. Кинокартину дополняют отрывки из фильмов с его участием, любительские съемки, концертные выступления и воспоминания фанатов. На 34-й минуте сын музыканта, которому на момент съемок было всего шесть-семь лет, исполняет свою первую песню, написанную в память об отце.

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«Роналду против Месси»

В каждом виде спорта есть свои легенды, достижения которых вдохновляют целые поколения. В рейтинге самых известных футболистов фигурируют такие имена, как Пеле, Диего Марадона, Дэвид Бекхэм, но первые строчки почти неизменно занимают современные звезды – Криштиану Роналду и Лионель Месси. Это уникальные спортсмены, забившие сотни голов, рекордсмены, обладатели «Золотого мяча». Фанаты неустанно спорят, кто же из них лучший.

В своем документальном фильме «Роналду против Месси» режиссер Тара Пирниа пытается в этом разобраться. В самом начале картины звучат слова: «Чтобы понять, кто из них действительно величайший, нужно знать, как каждый из них стал нынешней легендой». По ходу фильма эксперты рассказывают про детство спортсменов, сравнивают их карьеры, профессиональные навыки, результативность на поле и за его пределами.

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«Валерий Гергиев и Мариинский театр»

В центре сюжета документального фильма режиссера Анны Матисон «Валерий Гергиев и Мариинский театр» – талантливый советский и российский дирижер, ставший в 1988 году руководителем одного из ведущих театров России. Мариинка – достопримечательность, которую стараются посетить все гости Санкт-Петербурга, ее ставят в один ряд с Венской оперой и миланской «Ла Скала». На ее сцене играют классические спектакли, сопровождаемые известными произведениями великих русских композиторов: Михаила Глинки, Сергея Прокофьева, Родиона Щедрина и других. Валерий Гергиев ловко сочетает традиции и новые веяния в музыке, его новаторские интерпретации классических композиций поражают до глубины души.

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«Мадонна: Рождение легенды»

16 августа 1958 года в семье инженера и рентгенолога родился третий ребенок. Девочку назвали Мадонна. В 15-летнем возрасте она начала заниматься хореографией с балетмейстером Кристофером Флинном. После школы девушка продолжила обучаться танцам в престижном Мичиганскогом университете. Через некоторое время Мадонна бросила высшее учебное заведение ради работы в труппе известного хореографа Перлы Ланг. Чтобы оплачивать жилье, она подрабатывала в Burger King и Dunkin' Donuts. В 1979 году на одном из кастингов бельгийские продюсеры попросили танцовщицу спеть. С этого началось превращение девочки из Мичигана в самую коммерчески успешную исполнительницу в истории, обладательницу семи премий «Грэмми» и двух «Золотых глобусов».

В документальном фильме «Мадонна: Рождение легенды» режиссер и сценарист Гай Гуидо рассказывает о феноменальной карьере поп-звезды, начавшейся в 70-х годах прошлого века.

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«БИ 2: Горизонт событий»

Группа «Би-2» образовалась в 1988 году в городе Бобруйске. Ее основатели и бессменные участники — Александр Уман (Шура) и Егор Бортник (Лева). Первое крупное выступление «Би-2» в России состоялось 10 декабря 1999 года на фестивале «Нашествие». Через год музыканты написали саундтрек к фильму Алексея Балабанова «Брат-2». Песня «Полковнику никто не пишет» мгновенно стала популярной. Спустя время музыканты продолжили выпускать новые хиты. В 2017 году вышел их десятый студийный альбом «Горизонт событий», после чего группа отправилась в мировое турне. За два года артисты отыграли около 100 концертов в России, Белоруссии, Прибалтике, Европе и Израиле. В документальном фильме «БИ 2: Горизонт событий» участники группы и организаторы шоу рассказывают о том, как это было.