РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 июн. Климовский отдел ЗАГС в Подольске 12 июня не будет работать в связи с праздником, Днем России, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«Климовский отдел ЗАГС информирует о режиме работы с 11 по 15 июня. Так, 11 июня будет не приемным, санитарным днем, 12 июня – нерабочий, праздничный день, 13 июня – рабочий день (с 9:00 до 13:00 и с 13:30 до 17:30), 14 и 15 июня - выходные», - говорится в сообщении.

Органы ЗАГС Московской области предоставляют государственные услуги по государственной регистрации рождения и смерти по предварительной записи по телефону горячих линий, а также по заявлениям, поданным посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг. За более подробной консультацией можно обратиться в Климовский отдел ЗАГС по телефону: 8(496)762-69-07.