РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 10 июн. Филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы в подмосковном Красногорске приглашает на недельное онлайн-знакомство со студенческой жизнью, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«С 15 по 20 июня Московский областной филиал РАНХиГС, расположенный в горокруге Красногорск, проведет в онлайн-формате на официальном YouTube-канале филиала профориентационное мероприятие RANEPA WEEKDAYS», - говорится в сообщении.

На протяжении недели можно будет совершить онлайн-экскурсию по филиалу, посмотреть интересные мастер-классы, познакомиться со студенческой жизнью вуза, пообщаться с членами студенческого совета и команды КВН, поучаствовать в игре, викторинах и розыгрышах.

Подробнее о мероприятии можно узнать на сайте http://ranepa-weekdays.ru.