РИАМО - 10 июн. Около 2,5 тысяч подмосковных выпускников не будут сдавать Единый госэкзамен в текущем году, сдача ЕГЭ начнется 3 июля, сообщила в среду первый заместитель министра образования Московской области Елена Михайлова.

Из-за пандемии коронавируса в этом году перенесли сроки сдачи ЕГЭ. При этом экзамены будут сдавать только те выпускники, которые хотят поступать в вузы в 2020 году.

«Особенность ЕГЭ в этом году - сдают только поступающие. <...> Количество сдающих ЕГЭ сократилось на 2,5 тысячи человек», - сказала Михайлова в ходе круглого стола в Мособлдуме.

Она отметила, что ребята будут сдавать экзамены в период с 3 по 25 июля.

«Увеличивается количество аудиторий для сдачи экзамена. Всего у нас 3,1 тысячи аудиторий. Везде есть видеонаблюдение и станции печати», - заключила Михайлова.

Ранее министр образования Московской области Ирина Каклюгина сообщала, что в этом году ЕГЭ в Подмосковье сдадут свыше 37 тысяч человек.