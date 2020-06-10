РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 10 июн. Отделения многофункционального центра «Мои документы» в подмосковном Красногорске не будут работать 12 июня, в День России, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Все шесть многофункциональных центров горокруга Красногорск не работают только 12 июня. Остальные дни МФЦ принимают посетителей по обычному графику – с 8:00 до 20:00, но строго по предварительной записи», - говорится в сообщении.

12 июня в нашей стране отметят государственный праздник - День России. Он был учрежден в честь принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР 12 июня 1990 года. С 1991 года эта дата является нерабочим праздничным днем.