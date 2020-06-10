РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 июн. Депутаты Подольска развезли 14 продуктовых наборов от губернатора Подмосковья Андрея Воробьева семьям с детьми-инвалидами, сообщается в группе «Единая Россия» Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В Подольске 9 июня член фракции «Единая Россия» в совете депутатов городского округа, муниципальный куратор партийного проекта «Культура малой родины» Ирина Талпа вместе с членом фракции Яной Гайшей развезли 14 продуктовых наборов от губернатора Московской области в семьи с детьми-инвалидами», - говорится в сообщении.

Депутаты получали слова благодарности от семей в свой адрес и в адрес губернатора за поддержку и помощь.