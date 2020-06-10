РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 июн. В подмосковных Люберцах в среду в режиме онлайн состоится зарядка для детей, мероприятие проведет Красковский культурный центр, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В среду Красковский культурный центр приглашает люберчан на онлайн-мероприятия. В 12:00 стартует утренняя зарядка для детей «Час здоровья», - говорится в сообщении.

В 15:00 начнется инфоминутка о достопримечательностях мира «Интересные факты». В 19:00 зрителей ждет челлендж от участников студии спортивно-бального танца VicDance «Успехи и мечты».

Мероприятия пройдут в Instagram-аккаунте @kraskovo_kkc.