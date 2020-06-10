РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 июн. Подрядчик приступил к подготовительным работам по ремонту автодороги на Ихтиманской улице в микрорайоне Подольска, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«Вниманию автовладельцев микрорайона Климовск. В среду подрядная организация ГБУ «Мосавтодор» приступит к подготовительным работам по ремонту проезжей части улицы Ихтиманской. Просим автовладельцев на время производства работ убрать свои автомобили», - говорится в сообщении.

На Ихтиманской улице планируют выставить новый бортовой камень под новое асфальтовое покрытие и нанести дорожную разметку. Также было принято решение обустроить новую посадочную площадку с двумя павильонами на Ихтиманской площади.