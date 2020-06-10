РИАМО - 10 июн. Сотрудники МЧС России посоветовали не употреблять алкоголь во время жары, а также воздержаться от физических нагрузок, сообщает Федеральное агентство новостей.

Спасатели пояснили, что в жаркую погоду нужно передвигаться медленно и экономить силы, а также чаще быть в тени.

«Не употребляйте пиво и другие алкогольные напитки, это приведет к ухудшению общего состояния организма», — отмечается в материале.

Эксперты порекомендовали надевать светлую одежду из хлопковой ткани, а также иметь головной убор.

Гипертоникам посоветовали носить одежду из шелка, хлопка или льна, а на голову надевать панамку или шляпу.

Врачи рекомендуют не есть тяжелую, жирную и соленую еду, употреблять больше овощей и фруктов. Также стоит увеличить потребление воды, а также не пить алкоголь, ведь он может дать лишнюю нагрузку на сосуды.

Не стоит находиться на солнце с 12 до 17 часов. Важно учитывать, что в жару долгие поездки на машине могут вызвать кислородное голодание из-за скопления выхлопных газов в воздухе.