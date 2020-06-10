РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 июн. Огнеборцы потушили автомобиль в СНТ Эксплуатационник подмосковного Подольска, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«В ночь на среду в 00:54 в оперативно-дежурную смену поступило сообщение о возгорании транспортного средства в СНТ Эксплуатационник, участок 17. Пожарные ликвидировали возгорание в 01:52», - говорится в сообщении.

В результате происшествия никто не пострадал. В тушении принимали участие три единицы техники и 11 человек