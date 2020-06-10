РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 июн. Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) Подольска внесли в федеральный реестр «Всероссийская книга почета 2019 года», сообщается на сайте предприятия.

«Акционерное общество «ЦНИИТОЧМАШ» (входит в госкорпорацию «Ростех») внесли в федеральный реестр «Всероссийская книга почета 2019 года» по предложению администрации городского округа Подольск», - говорится в сообщении.

Книга почета формируется на основании предложений государственных и муниципальных органов власти, которые рекомендуют для включения в реестр организации и предприятия, которые имеют положительную деловую и общественную репутацию, а также являются значимыми для социально-экономического развития региона.