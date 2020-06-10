РИАМО - 10 июн. За минувшие сутки в Москве выявили 1195 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее число зарегистрированных в городе случаев достигло 199 785, сообщает столичный оперштаб по ситуации с Covid-19.
За прошедшие сутки в Москве выздоровели 3796 пациентов с подтвержденной ранее коронавирусной инфекцией, всего болезнь победили 113 533 человека. Скончались за сутки 56 пациентов, общее число умерших в городе за весь период пандемии достигло 3085 человек.
В целом по России за минувшие сутки выявили 8404 новых случая заражения коронавирусом, умерли 216 человек, выздоровели 10 386 человек.
С начала пандемии Covid-19 в России зафиксировали 493 657 случаев инфицирования коронавирусом. Скончались 6358 зараженных, вылечились 252 783 пациента.
Режим всеобщей самоизоляции из-за распространения коронавируса отменили в Москве с 9 июня. Также жителям больше не нужно оформлять цифровые пропуска для поездок на транспорте. При этом в столице сохраняется масочно-перчаточный режим.
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Текстовая трансляция
10 ИЮНЯ
- За сутки в России зарегистрировали 8 404 случаев коронавирусной инфекции. В Москве - 1195 .
Чем вы планируете заняться в первую очередь после самоизоляции?
- В Москве скончались еще 56 пациентов с коронавирусом. Москвичам при появлении признаков ОРВИ следует вызвать врача на дом.
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