РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 июн. Детский парк культуры и отдыха в микрорайоне Климовск подмосковного Подольска обработали от клещей, сообщается в группе «Детский парк культуры и отдыха» в соцсети «Вконтакте».

«Утром 9 июня парк закрывали для проведения противоклещевой обработки. С 13:00 парк возобновил работу в обычном режиме», - говорится в сообщении.

Детский парк открыт для прогулок и занятий спортом на открытом воздухе. Детская и спортивная площадка, а также аттракционы закрыты. При этом в парке обязательно ношение маски и соблюдение социальной дистанции 1,5 метра.