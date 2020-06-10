РИАМО - 10 июн. После отмены режима самоизоляции россияне планируют вдоволь нагуляться, а также отведать шашлыков на природе и заняться культурным досугом, пишет в среду газета «Известия».

Соответствующие данные получила исследовательская компания Magram Market Research в ходе всероссийского опроса, который проводился во всех федеральных округах в городах с населением от 100 тысяч человек. Эксперты подчеркнули, что после самоизоляции люди захотят компенсировать то, чего были лишены все это время.

«Так, 40% граждан заявили, что пойдут гулять, 36% намереваются отправиться в лес, на дачу или в поход, а еще 32% планируют встретиться с друзьями или поехать на шашлыки», — говорится в статье.

Еще 25% россиян планируют отправиться по магазинам, 22% собираются в салон красоты и столько же планируют посетить театр или музей. В спортзал собираются 18% опрошенных.

При этом 11% респондентов заявили, что ничего делать не будут, поскольку у них нет денег. А практически каждый пятый (18%) утверждает, что пойдет искать работу.

Эксперты отметили, что у многих россиян накоплений не хватило даже на минимальный срок самоизоляции.

«Данные говорят не только об ухудшении материального положения граждан, но и об отсутствии у них финансовой подушки безопасности», — пояснила исполнительный директор Magram MR Наталия Турунова.