РИАМО - 10 июн. В Истре из дома на проспекте Генерала Белобородова госпитализировали мужчину с колото-резаным ранением, на которого напал его тесть во время распития алкоголя, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлен и доставлен в ОМВД тесть 1958 года рождения», — сказал собеседник агентства.

Преступление было совершено во время ссоры в ходе совместного распития спиртных напитков.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.