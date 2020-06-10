РИАМО - 10 июн. В Истре из дома на проспекте Генерала Белобородова госпитализировали мужчину с колото-резаным ранением, на которого напал его тесть во время распития алкоголя, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.
«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлен и доставлен в ОМВД тесть 1958 года рождения», — сказал собеседник агентства.
Преступление было совершено во время ссоры в ходе совместного распития спиртных напитков.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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