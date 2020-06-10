РИАМО - 10 июн. Большинство пассажиров столичной подземки утром в среду надели индивидуальные средства защиты, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

«На текущий момент в московском метро: в масках — 94%, в перчатках — 85% пассажиров», — говорится в сообщении.

С 9 июня в Москве сняли режим самоизоляции и отменили цифровые пропуска. Несмотря на это, граждане по-прежнему обязаны носить маски и перчатки в общественных местах и в транспорте. Также необходимо соблюдать социальную дистанцию.

С 12 июня пассажиры общественного транспорта Москвы смогут продлить свои проездные билеты, срок действия которых истек во время всеобщей самоизоляции, в кассах метро или киосках «Мосгортранса».

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10 ИЮНЯ

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