РИАМО - 10 июн. От москвичей поступило уже более 400 тысяч заявок на участие в электронном голосовании по вопросу внесения поправок в Конституцию России, сообщается на официальном сайте мэра города.

«Запись открыта на порталах mos.ru и gosuslugi.ru до 14:00 21 июня», — говорится в сообщении.

Зарегистрироваться на порталах может любой москвич. Для этого необходимо заполнить онлайн-форму, указать ФИО, адрес электронной почты, номер мобильного телефона и номер СНИЛС. Сведения сопоставят с данными ГАС «Выборы», до электронного голосования допустят только после успешной проверки информации.

Поправки к Конституции разработали с целью улучшения жизни россиян. Предварительное голосование состоится с 25 по 30 июня. Основной день голосования — 1 июля, свой голос можно будет отдать с 08:00 до 20:00 на одном из 3,6 тысячи участков. В бюллетене будут только две графы «Да» (поддерживаю внесение поправок) и «Нет» (не поддерживаю внесение поправок).

Электронное голосование для москвичей начнется 25 июня в 10:00 на специально созданном портале. Пользователям предстоит авторизоваться с помощью учетной записи на mos.ru или gosuslugi.ru, а затем открыть страницу электронного бюллетеня. Доступ к нему появится после введения кода из СМС. Онлайн-голосование завершится 30 июня в 20:00.

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