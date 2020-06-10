РИАМО - 10 июн. В новый дом переезжают жильцы пятиэтажки по программе реновации в районе Лосиноостровский на северо-востоке Москвы, эта новостройка стала 50-й по счету, которую заселили в рамках программы, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики города Москвы.

«Жильцы дома №28, корпус 1 на Изумрудной улице переезжают в соседний «стартовый» дом. Его присвоенный адрес – улица Изумрудная, дом 24, корпус 1. Таким образом, в Москве это уже 50-я новостройка, которая заселяется по программе реновации жилищного фонда, и 14-я – в Северо-Восточном административном округе», – сказал руководитель департамента градостроительной политики города Сергей Левкин.

Он добавил, что в декабре 2019 года монолитный корпус был уже сдан в эксплуатацию. Площадь жилых помещений составляет 6,4 тысячи квадратных метров.

По его словам, в новостройке насчитывается 120 квартир: 30 однокомнатных, 88 двухкомнатных и две трехкомнатных соответственно. Одна из квартир приспособлена для нужд маломобильных групп населения. Здесь же на первом этаже располагается центр по информированию населения.

Дом односекционный. Входные группы оборудованы помещениями для консьержа и уборочного инвентаря, санузлом и лифтовым холлом. Фасады дома вентилируемые, начиная со второго этажа при облицовке стен применены фиброцементные плиты.

На северо-востоке столицы в программу реновации включено 499 домов, в районе Лосиноостровский – 68 пятиэтажек. В соответствии с едиными стандартами программы жителям предоставляется современные, комфортные квартиры, с улучшенной отделкой помещений, установленной сантехникой и электрическими плитами.

У жителей сохраняется привычный уклад жизни и привязка к объектам социальной сферы благодаря близости новостройки на Изумрудной улице и отселяемой пятиэтажки.

Программа реновации жилищного фонда утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается около 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение 5174 домов. Для ее реализации сформирован перечень, куда включена 431 стартовая площадка.