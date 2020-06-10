РИАМО - 10 июн. Московский планетарий подготовил праздничную онлайн-программу в честь девятилетия со дня своего открытия после длительной реконструкции, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Обновленный звездный дом открыл свои двери для посетителей 12 июня 2011 года. Москвичей пригласили отметить годовщину этого события виртуальными активностями.

«Мы подготовили для горожан творческий мастер-класс, лекции и музыкальный онлайн-эфир. Подписчики соцсетей смогут погрузиться в увлекательный мир науки и узнать много нового о космосе», - сказал генеральный директор Московского планетария Виталий Тимофеев.

Так, 12 июня в 12:00 на YouTube-канале и в социальных сетях планетария пройдет мастер-класс для детей от пяти до 10 лет. Малышам расскажут о явлениях солнечного и лунного затмений, научат создавать карту поверхности спутника Земли. Урок рисования космоса для взрослой аудитории начнется в 17:00.

В 15:00 и 19:00 на лекциях из цикла «Трибуна ученого» зрителям расскажут об исследованиях планеты Марс и возможностях ее покорения человечеством. Послушать песни космического рейтинга можно будет в 17:00 на странице планетария в соцсети «ВКонтакте».

Узнать подробное расписание праздничных событий можно на сайте Московского планетария.