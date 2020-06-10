РИАМО - 10 июн. Решение Московского областного УФАС по жалобе АО «НИИТеплоприбор» о нарушении закона о закупках Арбитражный суд Москвы признал законным, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

«В управление поступила жалоба АО «НИИТеплоприбор» на действия ПАО «Т Плюс» при проведении открытого запроса предложений в электронной форме на поставку ЗИП АСУТП «Квинт» для нужд централизованной службы ИТ ПАО «Т ПЛЮС» в городе Нижний Новгород», — говорится в сообщении.

Ведомство признало жалобу АО «НИИТеплоприбор» необоснованной. Но компания не согласилась с этим решением и обратилась в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал АО «НИИТеплоприбор» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения управления областного антимонопольного органа.