РИАМО - 10 июн. Еще 747 человек успешно завершили лечение от коронавирусной инфекции в Подмосковье, таким образом, с начала пандемии в регионе поправились почти 13,5 тысяч пациентов, сообщает областной оперштаб по ситуации с Covid-19.

«В Московской области еще 747 человек завершили лечение от коронавируса. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 13 419 заболевших», — говорится в сообщении.

По последним данным, с начала пандемии в Подмосковье выявили 45 722 случая заражения Covid-19, в том числе 590 пациентов скончались.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что ситуация с распространением коронавируса находится в стабильной фазе вторую неделю подряд.

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10 ИЮНЯ

- За сутки в России зарегистрировали 8 404 случаев коронавирусной инфекции. В Москве - 1195 .

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- В Москве скончались еще 56 пациентов с коронавирусом. Москвичам при появлении признаков ОРВИ следует вызвать врача на дом.