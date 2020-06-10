РИАМО - 10 июн. Еще 747 человек успешно завершили лечение от коронавирусной инфекции в Подмосковье, таким образом, с начала пандемии в регионе поправились почти 13,5 тысяч пациентов, сообщает областной оперштаб по ситуации с Covid-19.
«В Московской области еще 747 человек завершили лечение от коронавируса. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 13 419 заболевших», — говорится в сообщении.
По последним данным, с начала пандемии в Подмосковье выявили 45 722 случая заражения Covid-19, в том числе 590 пациентов скончались.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что ситуация с распространением коронавируса находится в стабильной фазе вторую неделю подряд.
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10 ИЮНЯ
- За сутки в России зарегистрировали 8 404 случаев коронавирусной инфекции. В Москве - 1195 .
Чем вы планируете заняться в первую очередь после самоизоляции?
- В Москве скончались еще 56 пациентов с коронавирусом. Москвичам при появлении признаков ОРВИ следует вызвать врача на дом.
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