РИАМО - 10 июн. Московское областное управление ФАС России выявило признаки антиконкурентного соглашения, заключенного с целью поддержания цен на торгах, проводимых управлением образования администрации городского округа Клин, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Предметом торгов было право заключить контракт на приобретение жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Признаки сговора выявили между ООО «Территория-Клин» и индивидуальным предпринимателем.

«Участники отказались от конкурентной борьбы. ООО «Территория-Клин» и индивидуальный предприниматель подали по одному ценовому предложению с незначительным снижением цены, что привело к завышенной сумме контрактов», — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства.