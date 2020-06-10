РИАМО - 10 июн. За сутки в Москве выздоровели еще 3796 пациентов с подтвержденным ранее коронавирусом, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 3796 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 113 533 человек», — сказала Ракова.

Переболевшие коронавирусной инфекцией люди в возрасте от 18 до 55 лет могут стать донорами плазмы для тех, кто еще лечится. Желающим сдать плазму крови необходимо позвонить по номеру горячей линии: 8 (495) 870-45-16.

По последним данным, в Москве выявили 198 590 случаев заражения коронавирусом. Скончались 3085 человек.

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10 ИЮНЯ

- За сутки в России зарегистрировали 8 404 случаев коронавирусной инфекции. В Москве - 1195 .

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- В Москве скончались еще 56 пациентов с коронавирусом. Москвичам при появлении признаков ОРВИ следует вызвать врача на дом.