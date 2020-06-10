РИАМО - 10 июн. Показ фильмов о знаменитом русском путешественнике и ученом Николае Миклухо-Маклае стартует на сайте «Москино» 12 июня, подборку документальных фильмов можно будет найти в разделе «Москино дома», сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Зрители узнают о племенах папуасов и их знакомстве с цивилизацией, жизни в Австралии и Новой Гвинее, открытиях мореплавателей в Океании», - говорится в сообщении.

Во время своих странствий этнограф, антрополог и биолог Миклухо-Маклай посещал страны на юго-востоке Азии, Австралию, Океанию и другие места, где изучал уклад жизни коренного населения.

Так, зрители «Москино» узнают о путешествиях Миклухо-Маклая по Новой Гвинее и Австралии. В фильме «Путешествие папуасов в Росию» пойдет рассказ о визите аборигенов в Москву и Санкт-Петербург.

В картине «Русские названия географических объектов в Океании» пойдет речь о том, какие удаленные и заповедные уголки планеты открывали наши соотечественники.