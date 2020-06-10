РИАМО - 10 июн. Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) запустило специальный проект, посвященный всероссийскому голосованию по внесению поправок в Конституцию.

На сайте constitution.riamo.ru собрана вся самая важная и актуальная информация о проведении голосования в Московском регионе.

Для удобства пользователей РИАМО разделило все вынесенные на голосование поправки на четыре категории: «Благосостояние граждан и вопросы экологии», «Государственное достояние», «Органы власти» и «Международные отношения».

Для наглядности авторы спецпроекта выделили зеленым цветом поправки, которые предлагается внести в главный закон страны, а красным перечеркнутым – части действующей Конституции, которые предлагается убрать.

Кроме того, спецпроект знакомит пользователей со сроками и способами голосования, на сайте также можно найти информацию о подготовке к плебисциту в Московском регионе и подробную инструкцию о том, как стать наблюдателем. Кроме того, на сайте можно узнать, где находится ваш избирательный участок, просто вбив адрес, по которому вы планируете голосовать.

Региональное информационное агентство Московской области рассказывает о жизни в Московском регионе. Обладая широкой корреспондентской сетью, РИАМО агрегирует новости со всех частей Подмосковья, а также наиболее важные новости Москвы и России.

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