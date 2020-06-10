РИАМО - 10 июн. С 15 июня на инвестиционном портале Москвы начнут принимать заявки от собственников и арендодателей недвижимости на получение грантов, разработанных для поддержки бизнеса, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«На гранты смогут претендовать 6,5 тысяч организаций — собственников и арендодателей недвижимости. На это город планирует направить 15,6 миллиарда рублей», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, заявки на получение грантов будут принимать до конца текущего года. В частности, гранты помогут компенсировать затраты на налог на имущество тем арендодателям, которые во время периода самоизоляции снизили ставку по аренде в два раза. Кроме того, владельцы недвижимости, использующие ее самостоятельно, смогут вернуть половину средств от имущественных затрат.

Владельцы торговых центров, чья площадь превышает 1 тысячу квадратных метров, смогут подать заявку на рассмотрение специалистами департамента торговли и услуг. Заявки от владельцев бытовых услуг и заведений общественного питания рассмотрят представители префектур, а гостиницами займутся сотрудники комитета по туризму.

Проверка всех документов может занять от 20 дней. Еще пять дней отведут для подписания договора на получение гранта.