РИАМО - 10 июн. Сотрудники патрульно-постовой службы полиции спасли людей из горящего дома на проспекте Победы в подмосковном Ступине, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

Во время патрулирования полицейские Владимир Жиляков и Андрей Былба увидели столб дыма и сразу направились к месту возгорания. Горела квартира на втором этаже четырехэтажного дома. Сотрудники МВД забежали в задымленный подъезд и начали стучать в каждую квартиру, оповещая жителей о пожаре и помогая им выходить на улицу.

«Одну из женщин со сломанной ногой полицейские вынесли из горящего дома на руках. С помощью выдвижной лестницы прибывшие пожарные начали эвакуацию людей с верхних этажей. Полицейские помогли спасателям спустить на руках двух маленьких девочек», — отмечается в материале.

Пожарные оперативно ликвидировали возгорание. До окончания пожара сотрудники полиции осуществляли охрану общественного порядка. Благодаря действиям полицейских из пожара спасли пятерых человек — троих взрослых и двоих детей.

Примечательно, что месяцем ранее капитан полиции Владимир Жиляков и сержант полиции Андрей Былба вывели из горящего дома 20 человек.