РИАМО - 10 июн. Тринадцать столичных парков подготовили праздничную программу ко Дню России на своих сайтах и в социальных сетях, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Участники мероприятий 12 июня присоединятся к мастер-классам, соревнованиям, лекциям, а также посмотрят выставки фотографий и посетят экскурсии.

«Парк Горького и «Цифровое деловое пространство» (ЦДП) запустят челлендж #Время_открытий. <...> В течение недели Мосгорпарк, парки и ЦДП будут публиковать подборки лучших достижений подписчиков», — говорится в сообщении.

Участники челленджа продемонстрируют свои новые навыки, которые удалось приобрести за время самоизоляции, в соцсети Instagram с хэштегом челленджа. К нему уже присоединилось множество знаменитостей. Это может быть все, что угодно — от творческих успехов вплоть до изобретений нового вида домашней уборки. 19 июля фотографии с описаниями появятся на экране ЦДП. Их будут транслировать с 10:00 до 22:00.

12 июня в 9:00 парк «Фили» покажет онлайн-выставку красот природы, снятых фотохудожником Михаилом Петровым. Познавательные квесты в разделе stories в Instagram стартуют также на страницах усадьбы Воронцово и Мосгорпарка. 12:00 Измайловский парк начнет квест ко Дню России на платформе Zoom.

В 17:00 Таганский парк расскажем юным подписчикам об истории герба России и проведет викторину. Кадры «Заповедной России» покажет парк Северное Тушино в 18:00. В это же время Бабушкинский парк покажет лекцию об истории отечественного триколора.

Отмечать День России в нашей стране начали в 1992 в честь принятия Декларации о суверенитете РСФСР.