РИАМО - 10 июн. После сильных ливней в Подмосковье остаются подтопленными 154 приусадебных участка, шесть частных домов, два участка дороги и один мост, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Всего на территории Московской области в 26 муниципальных образованиях было подтоплено 1,4 тысячи приусадебных участков. По состоянию на 07:00 10 июня в 11 муниципальных образованиях остаются подтопленными 154 приусадебных участка», - говорится в сообщении.

Так, в Богородском городском округе подтоплены 48 участков, в Дмитровском округе - 14 участков.

В Подмосковье работает оперативный штаб по контролю за прохождением комплекса неблагоприятных метеоявлений.

В конце весны Московская область оказалась в эпицентре сильных ливней. 29 мая в регион пришла первая волна рекордных дождей, потом наступила небольшая передышка. Затем за несколько дней июня выпало до трети от месячной нормы осадков.