РИАМО - 10 июн. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг предположение о занижении статистики по коронавирусу в России, сообщает Газета.ru.

В интервью для телеканала CNN Пескова спросили, возможно ли, что Россия «манипулирует» статистикой по Covid-19, поскольку число смертей от коронавирусной инфекции в РФ гораздо ниже, чем в других странах.

«Нет, я не согласен с этими оценками (что РФ «манипулирует» статистикой – ред.). Вы никогда не задумывались о возможности того, что российская система здравоохранения является более эффективной?» — ответил Песков.

По его словам, у России «есть возможность для того, чтобы большее число людей осталось в живых».

Кроме того, Песков добавил, что в России проводится одно из самых масштабных в мире тестирований на коронавирус.

«Чем больше тестов вы проводите, тем больше выявляете», — заключил представитель Кремля.

По данным на 9 июня, за весь период пандемии в России выявили 485 253 человека с коронавирусом. Из них 242 397 пациентов выздоровели, 6142 — скончались.

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