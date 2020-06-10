РИАМО - 10 июн. Текущим летом в Москве создадут более 400 новых парковочных мест благодаря изменению направления движения на ряде улиц, говорится в сообщении пресс-службы Центра организации дорожного движения (ЦОДД) столичного правительства.

Ввод одностороннего движения помогает исключить проблемы встречного разъезда на узких улицах. Там, где позволяет ширина дороги, делают дополнительные парковочные места.

«В этом году за счет изменения схем движения планируем организовать 411 дополнительных мест для парковки, 50 будет предназначено для маломобильных граждан», — сказал первый заместитель руководителя ЦОДД Александр Ходаков.

Схему движения изменят в Западном, Северном, Северо-Восточном, Юго-Восточном, Восточном, а также в Троицком и Новомосковском округах.

Так, четырнадцать улиц станут односторонними. Изменения коснутся участка улицы Маршала Тимошенко от улицы Академика Павлова до дома №16; 1-й Подрезковской улицы; 3-й Подрезковской улицы; Проектируемого проезда №6098; Проектируемого проезда №6193; Проектируемого проезда №6194; улицы Сальвадора Альенде на участке от улицы Зорге до дома №4, корпус 1; 9-го проезда Марьиной рощи от Шереметьевской улицы к Старомарьинскому шоссе; проезда от улицы Полбина до Шоссейной улицы; проезда Дзержинского; Лыткаринской улицы.

Кроме того, схема движения изменится на Саперном проезде от 5-го проспекта Новогиреева до 1-го проспекта Новогиреева; 5-м проспекте Новогиреева от Федеративного проспекта до Саперного проспекта; Барышевской улице на участке от улицы Энгельса до Московской улицы.

На участке 4-го Рощинского проезда от улицы Серпуховской Вал до улицы Новая Заря и на улице Шкулева введут двустороннее движение.

Кроме того, планируется отменить левый поворот при выезде с Партизанской улицы на Ярцевскую улицу и отменить разворот на улице Талалихина в районе дома №17, строение 2 по Волгоградскому проспекту.