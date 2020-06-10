РИАМО - 10 июн. Строительство Северо-Восточной хорды в Москве возобновили после перерыва из-за распространения коронавируса, все работы намерены завершить в 2022 году, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Мы завершили бетонирование опор еще одной эстакады съезда с основного хода СВХ на Ярославское шоссе. <...> Работы идут высокими темпами», - сказал руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Эстакада длиной 319 метров проходит над путями Ярославского направления МЖД. Всего на развязке хорды с Ярославским шоссе предстоит построить и реконструировать свыше 4,8 километра дорог.

Северо-Восточная хорда объединит такие ключевые трассы, как МКАД, Дмитровское, Измайловское, Щелковское, Алтуфьевское шоссе и другие. С появлением хорды трасса М-11 Москва — Санкт-Петербург получит соединение с Косинской эстакадой.