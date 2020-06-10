РИАМО - 10 июн. В Подмосковье стартовал сбор клубники, который продлится до августа, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Стартовый сбор ранних сортов нашей подмосковной клубники начался на этой неделе. Из-за дождей и прохладной погоды мы думали, что сбор ягоды немного передвинется, так как клубнике в открытом грунте требуется много солнца. Сейчас пошли теплые солнечные дни и сбор начали, как и планировали. Уборку ягод пока ведем выборочно», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

В Подмосковье насчитывается восемь крупных производителей клубники в открытом грунте. Шесть из них занимаются производством товарной ягоды, два выращивают рассаду.

Разин уточнил, что первые 2 тонны клубники собрали на предприятии «Русская ягода» в Луховицах. Всего здесь планируют собрать 250-300 тонн урожая за сезон. Приступают к сбору «Коломенская ягода» и «Непецино» из Коломенского округа, а также Институт садоводства и питомниководства в Ступине.

«Совхоз имени Ленина» из Ленинского округа, который выращивает клубнику на территории свыше 100 гектаров, начнет сбор урожая после 20 июня.

«Активный сбор клубники в Подмосковье начнется в конце следующего месяца, примерно 20-25 июля наша ягода начнет вытеснять привозную. Клубника будет радовать потребителя до августа», — добавил Разин.

В прошлом году в Подмосковье собрали более 1,2 тысячи тонн клубники, выращенной в открытом грунте. В этом году сельхозпроизводители планируют увеличить показатели.