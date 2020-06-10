РИАМО - 10 июн. Капитальный ремонт начнут проводить в 25 поликлиниках столицы в конце июня, в главных зданиях появятся новые аппараты МРТ, КТ, УЗИ и другое оборудование, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, из-за ситуации с Covid-19 в городе пришлось остановить часть ремонтных работ. После начала снятия ограничений появилась возможность продолжить ранее начатые проекты.

«Сейчас ремонтные работы ведутся в 12 зданиях. В конце июня начнутся еще в 25 зданиях. Всего до конца 2023 года планируется отремонтировать 135 поликлиник», — сказала Ракова.

В ходе ремонта поликлиники приведут к новому московскому стандарту, разработанному в 2019 году. На время работ пациенты продолжат получать медпомощь в другом здании по предварительной записи.

После ремонта в филиалах будут работать врачи восьми самых востребованных направлений. Узконаправленные специалисты начнут прием в головных зданиях поликлиник.

Медицинская помощь в поликлиниках станет более качественной благодаря новому стандарту. В главных зданиях появятся новые аппараты МРТ, КТ, УЗИ и другое оборудование.

В ближайшее время планируют опубликовать адреса поликлиник, где до конца июня планируют начать ремонт. Получить подробную информацию можно по номеру: +7 (495) 531-69-98.