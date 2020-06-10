РИАМО - 10 июн. Два человека погибли в результате пожара в неэксплуатируемом здании в деревне Чулково подмосковного Раменского округа, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Инцидент произошел 9 июня на Почтовой улице.

«От очевидца поступило сообщение о пожаре в неэксплуатируемом строении. В результате пожара погибло два человека», - говорится в сообщении.

Возгорание происходило на втором этаже здания. Площадь пожара составила 128 квадратных метров.