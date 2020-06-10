РИАМО - 10 июн. В столице за сутки скончались 56 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией и пневмонией, общее число умерших в городе за весь период пандемии достигло 3085 человек, говорится в сообщении оперштаба Москвы по ситуации с Covid-19.

Ранее число жертв пандемии в городе составляло 3029 человек.

По данным на 9 июня, в Москве зафиксировано 198 590 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 109 737 человек.

Граждане, которые выздоровели от коронавирусной инфекции и хотят сдать плазму крови, должны обратиться на горячую линию по номеру: 8 (495) 870-45-16, линия работает ежедневно с 09:00 до 19:00.

С 9 июня в Москве отменили режим самоизоляции и цифровые пропуска. Для профилактики инфицирования Covid-19 в общественных местах и в транспорте необходимо носить маски и перчатки.

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Текстовая трансляция

10 ИЮНЯ

- За сутки в России зарегистрировали 8 404 случаев коронавирусной инфекции. В Москве - 1195 .

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- В Москве скончались еще 56 пациентов с коронавирусом. Москвичам при появлении признаков ОРВИ следует вызвать врача на дом.