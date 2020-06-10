РИАМО - 10 июн. Подмосковье занимает второе место среди регионов Центрального федерального округа России по объему экспорта мороженого, в прошлом году экспорт этого продукта составил 1,6 миллиона долларов, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Сегодня Всемирный день мороженого. В такой праздник приятно сообщить, что область идет на почетном втором месте в ЦФО по экспорту мороженого. За первый квартал текущего года объем экспорта этого продукта увеличился на 59,43% к аналогичному периоду 2019 года и составил 273,9 тысячи долларов», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

Всего в Подмосковье за 2019 год произвели 52,4 тысячи тонн мороженого. Сладкий десерт в Московской области выпускают десять предприятий, лидером является компания «Чистая линия» из Долгопрудного. За прошлый год компания произвела и реализовала 16 тысяч тонн продукции, по итогам этого года предприятие планирует увеличить производство до 20 тысяч тонн.

«Подмосковные производители постоянно увеличивают производство мороженого. Это говорит о том, что спрос на наши бренды есть всегда, не только жарким летом. У этого продукта также хороший экспортный потенциал, для его производства не требуется много сырья, мороженое легко транспортируется и имеет длительный срок годности», — подчеркнул Разин.

Он также поздравил с Днем мороженого работников молочной промышленности и всех любителей этого продукта.