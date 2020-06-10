РИАМО - 10 июн. В среду в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода, возможна гроза, воздух прогреется до плюс 30 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«При переменной облачности ожидаются локальные кратковременные дожди, возможна гроза. Максимальная температура воздуха в Москве - 28-30 градусов, по области - 25-30 градусов. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду, при грозе с порывами до 12-15 метров в секунду», - говорится в сообщении.

Атмосферное давление в регионе составит 751 миллиметр ртутного столба, что примерно на пять единиц выше нормы. Относительная влажность воздуха около 40%.

По словам синоптиков, такие погодные условия редко вызывают недомогание или развитие метеопатических реакций.