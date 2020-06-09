РИАМО - 9 июн. По мнению депутата Госдумы Ярослава Нилова, решением проблемы пьяного вождения может стать обязательная установка в автомобилях алкозамков, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Нам нужно в каждый автомобиль ставить алкозамки. Тогда пьяный водитель просто не сможет завести машину и стать причиной трагедии», — сказал парламентарий.

Он также подчеркнул, что важно тщательнее контролировать выдачу медицинских справок для получения или продления водительских прав. По словам Нилова, об алкогольной зависимости Ефремова известно уже достаточно давно.

«Нужно обратить особое внимание на систему выдачи водительских удостоверений. Так, чтобы документы выдавались при наличии действительной медицинской справки от нарколога. Как врачи допустили его до вождения?» — заметил Нилов

Он заявил, что вина за аварию также ложится на плечи близких Ефремова.

Актер попал в аварию вечером 8 июня. За рулем своего джипа Grand Cherokee он выехал на встречную полосу и врезался в фургон «Лада». Водитель фургона Сергей Захаров позже скончался от полученных травм. В крови Ефремова нашли следы наркотиков и алкоголя. Его поместили под домашний арест.

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