РИАМО - 9 июн. Подмосковные фермеры на специализированном семинаре попросили активизировать два важных для них направления - поставку фермерских продуктов в детские сады, школы, больницы и работу с торговыми сетями, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Встреча проходила в режиме видеоконференции. В ней приняли участие министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин, представители аграрного комитета Совета Федерации, Московского крестьянского союза, главы фермерских хозяйств.

«Обсудили очень важный для фермеров вопрос – возможность продвижения и стабильного сбыта продукции, поддержка властей в этом направлении. Были также рассмотрены и другие проблемы, которые подняли фермеры», - сказал Разин.

Фермеры подчеркнули, что самый лучший сбыт - прямо на ферме или недалеко от нее – в магазине близлежащего населенного пункта. Но при этом необходимо разрешение торговли на участке, куда надо привлечь покупателя.

Кроме того, обсудили и другие направления сбыта продукции. К примеру, в рамках проведения фестивалей и сельхозвыставок вблизи крестьянско-фермерских хозяйств, доступ на сельскохозяйственные рынки с упрощенными требованиями ветслужбы и надзорных органов, а также торговлю на рынках и ярмарках, в автолавках и нестационарных павильонах.

В Подмосковье работает более 1 тысячи крестьянско-фермерских хозяйств. В прошлом году благодаря новой программе «Агростартап» в регионе появилось порядка двадцати новых фермерских хозяйств. На подобных встречах помогают найти ответы, как продвигать фермерский товар, стимулировать рост крестьянского хозяйства и формировать отрасль.