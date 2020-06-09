РИАМО - 9 июн. До 2023 года в Москве планируют возвести 11 зданий для различных социальных и реабилитационных учреждений общей площадью 25,5 тысячи квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

Объекты построят на юго-востоке, юго-западе, северо-востоке, западе, востоке и юге столицы и в новой Москве.

«В городе на протяжении многих лет ведется активная работа по строительству зданий для различных учреждений социального обслуживания, реабилитации и восстановления. Начиная с 2010 по 2020 год, было введено в эксплуатацию 10 таких объектов на 71 тысячу квадратных метров. Программа строительства таких зданий будет продолжена», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он уточнил, что речь идет как об отдельно стоящих строениях центров социального обслуживания, так и о пристройках к различным пансионатам, восстановительных физкультурных комплексах и даже реабилитационно-образовательном центре.