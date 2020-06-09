РИАМО - 9 июн. Заслуженный артист России Михаил Ефремов, устроивший смертельную аварию в центре Москвы, после ДТП признался в своей вине в разговоре с полицейскими, соответствующая видеозапись опубликована ГУ МВД России по Москве.
«Автоавария чудовищная произошла, поэтому я в шоке. <...> Да, конечно, признаю (виновным - ред.). Куда я денусь?» - сказал Ефремов.
При этом он признал, что был пьян, однако сказал, что не помнит, сколько выпил.
Ефремов попал в аварию вечером 8 июня. За рулем своего джипа Grand Cherokee он выехал на встречную полосу и врезался в фургон «Лада». Водитель фургона Сергей Захаров позже скончался от полученных травм. Ефремова поместили под домашний арест.
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