РИАМО - 9 июн. В министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области рассказали о сохранении мер поддержки бизнеса после эпидемии коронавируса, в частности, сохранится сокращение страховых взносов с 30% до 15%, говорится в сообщении пресс-службы регионального ведомства.

«Чтобы ускорить темпы восстановления экономики, мы решили сохранить многие меры поддержки. Закупать новое оборудование для производства будет по-прежнему выгодно, мы продолжим возмещать 50% затрат (до пандемии возмещали 30%). Останется и сниженная льготная ставка по микрозаймам», - сказала глава министерства Наталья Егорова.

Она добавила, что ранее – до пандемии – льготная ставка по микрозаймам составляла 6,5%, сейчас она составляет 5,5%. Также сохранится снижение страховых взносов с 30% до 15%.

Продолжает снижаться ставка за предоставление поручительства. До пандемии она составляла 1%, а с 8 июня ставка за поручительство по займам снизилась до 0,5%.

Текстовая трансляция

9 ИЮНЯ

- Самые важные новости дня в карточках

- Открытие школ и университетов Москвы зависит от ситуации с Covid‑19. Университеты, а также учреждения культуры могут впускать внутрь только своих сотрудников.

- Власти Москвы сохранили для жителей возможность посмотреть загруженность парков. Это позволит минимизировать риски заразиться коронавирусом.

- Дезинфекцию подъездов в Подмосковье планируют проводить все лето. Управляющие компании должны уделять этому пристальное внимание.

- Москва прошла проверку правительства РФ на законность ограничительных мер. Законодательная база была проанализирована Минюстом России и Роспотребнадзором.

- Приложение «Социальный мониторинг» продолжит свою работу еще некоторое время после снятия ограничительных мер. Приложением пользуются все пациенты с подтвержденной коронавирусной инфекцией, которые лечатся дома.

- Ученые выявили шесть разновидностей коронавируса. В ходе анализа ученым пришлось изучить 10,4 тысячи штаммов SARS‑CoV‑2.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Еще 12 человек с коронавирусом скончались в Подмосковье. Общее число жертв пандемии в регионе составляет 590 человек.

- Почти 50% новых случаев заражения Covid‑19 выявили в Москве у людей младше 45 лет. Среди новых заразившихся – дети.

- За сутки в России зарегистрировали 8 595 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 739 новых случаев. В Москве - 1572.

- 641 человека вылечили от коронавируса в Подмосковье за сутки. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 12 672 заболевших.

- Свыше 5,3 тыс человек вылечились от коронавируса за сутки в Москве. Всего в столице выздоровело 109 737 человек.