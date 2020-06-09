РИАМО - 9 июн. На официальном сайте мэра столицы продолжил работу онлайн-сервис, с помощью которого можно посмотреть загруженность парков и мест отдыха, говорится в сообщении пресс-службы департамента информационных технологий города Москвы.

Благодаря этому горожане могут спланировать прогулку с соблюдением всех санитарных правил.

«С сегодняшнего дня в Москве отменили режим самоизоляции, но горожанам по-прежнему необходимо быть осторожными и соблюдать социальную дистанцию. Им поможет специальный онлайн-сервис, с помощью которого можно в режиме реального времени видеть загруженность парков и планировать отдых, минимизировав риски заражения коронавирусом», - говорится в сообщении.

С момента запуска сервисом воспользовались почти 3 миллиона раз.

В зависимости от доступности и загруженности парков их окрасили в разные цвета. Зеленый цвет означает, что посетителей в парке немного. Желтый цвет говорит о том, что соблюдать социальную дистанцию будет сложнее. По возможности горожанам рекомендуют воздержаться от посещения таких мест отдыха. Посещение «красной» территории лучше отложить.

Текстовая трансляция

9 ИЮНЯ

- Самые важные новости дня в карточках

- Открытие школ и университетов Москвы зависит от ситуации с Covid‑19. Университеты, а также учреждения культуры могут впускать внутрь только своих сотрудников.

- Власти Москвы сохранили для жителей возможность посмотреть загруженность парков. Это позволит минимизировать риски заразиться коронавирусом.

- Дезинфекцию подъездов в Подмосковье планируют проводить все лето. Управляющие компании должны уделять этому пристальное внимание.

- Москва прошла проверку правительства РФ на законность ограничительных мер. Законодательная база была проанализирована Минюстом России и Роспотребнадзором.

- Приложение «Социальный мониторинг» продолжит свою работу еще некоторое время после снятия ограничительных мер. Приложением пользуются все пациенты с подтвержденной коронавирусной инфекцией, которые лечатся дома.

- Ученые выявили шесть разновидностей коронавируса. В ходе анализа ученым пришлось изучить 10,4 тысячи штаммов SARS‑CoV‑2.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Еще 12 человек с коронавирусом скончались в Подмосковье. Общее число жертв пандемии в регионе составляет 590 человек.

- Почти 50% новых случаев заражения Covid‑19 выявили в Москве у людей младше 45 лет. Среди новых заразившихся – дети.

- За сутки в России зарегистрировали 8 595 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 739 новых случаев. В Москве - 1572.

- 641 человека вылечили от коронавируса в Подмосковье за сутки. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 12 672 заболевших.

- Свыше 5,3 тыс человек вылечились от коронавируса за сутки в Москве. Всего в столице выздоровело 109 737 человек.