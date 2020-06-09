РИАМО - 9 июн. Валерий Захаров, брат погибшего в ДТП с участием артиста Михаила Ефремова, рассказал о своем родственнике и произошедшей трагедии, соответствующую видеозапись опубликовало ГУ МВД России по Москве.
Актер Ефремов попал в аварию вечером 8 июня. Он за рулем своего автомобиля Grand Cherokee врезался в фургон «Лада». Водитель фургона Сергей Захаров позже скончался от полученных травм. Ефремов признал себя виновным в ДТП.
«Без разницы, артист или не артист, чиновник, простой человек… Самое главное, что он был пьян», - сказал брат погибшего.
Он подчеркнул, что Ефремов должен понести наказание за произошедшее.
Брат погибшего также подчеркнул, что мать пока не знает о случившемся.
«Нет. Я не знаю пока, как ей сказать», - отметил Захаров.
Видео допроса Михаила Ефремова и рассказ брата погибшего о трагедии>>
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