РИАМО - 9 июн. Власти Московской области отсрочили арендаторам почти 63 миллиона рублей, отсрочку давали арендаторам муниципального имущества и неразграниченных земель, говорится в сообщении пресс-службы Минмособлимущества.

Отсрочка оплаты должна помочь предпринимателям в период ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

«Данная мера введена в 62 муниципальных образованиях Подмосковья, где около 250 арендаторов муниципального имущества и неразграниченной земли уже получили отсрочку по оплате аренды на сумму порядка 63 миллионов рублей: 32 миллиона рублей – за недвижимое имущество, 30,5 миллионов рублей – за земельные участки неразграниченной собственности, а 174 тысячи рублей – за аренду муниципальной земли. Прием заявлений на предоставление отсрочки продолжается», - сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

К органам местного самоуправления области поступило около 1400 заявлений от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Более 500 заявлений – по имуществу, еще 80 по муниципальным земельным участкам, а свыше 800 заявлений - по неразграниченным землям.

Подать заявление можно на региональном портале государственных и муниципальных услуг.