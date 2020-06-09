РИАМО - 9 июн. Министерство энергетики Московской области начало прием заявок на участие в региональном этапе шестого Всероссийского конкурса средств массовой информации, пресс-служб компаний ТЭК и региональных администраций «МедиаТЭК», говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Подмосковья.



В конкурсе могут участвовать федеральные и региональные СМИ, журналисты, отделы по связям с общественностью компаний топливно-энергетического комплекса и региональных администраций.



«Энергетика - важная системообразующая отрасль для всего мира. Она многогранна и разнообразна в своих направлениях. Конкурс «МедиаТЭК» не только популяризирует профессию энергетика среди населения. Интересные и познавательные журналистские работы помогают судить о сильных и слабых сторонах отрасли, делать верные выводы, совершенствовать программы развития энергетики», - сказал министр энергетики Московской области Александр Самарин.



Конкурс создали для повышения профессионализма энергетических компаний в области информационного освещения своей деятельности, стимулирования проектов, связанных с популяризацией профессий топливно-энергетического комплекса.



В прошлом году на федеральный этап конкурса поступило 443 заявки из 54 регионов страны.