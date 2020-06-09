РИАМО - 9 июн. Около 200 специалистов, занимающихся земельной инспекцией в Подмосковье, приняли участие в онлайн-семинаре по земельному контролю, с начала 2020 года муниципальные земельные контролеры региона осмотрели 5,6 тысячи участков, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

Инспекторы осмотрели 137,5 тысяч гектаров земель различных категорий. Нарушения зафиксировали на 65,5 тысяч из них.

«Однако земельный контроль часто сталкивается с ситуациями, когда нарушители земельного законодательства не хотят принимать меры по исправлению нарушений и создают условия, в которых могут пострадать окружающие. Некоторые случаи отдельно не прописаны в законе, поэтому для обсуждения таких уникальных кейсов Минмособлимущество инициировало проведение консультационно-методического онлайн-семинара с участием представителей государственного надзора – Росреестра, а также Мингосуправления Московской области», - говорится в сообщении.

В нем приняли участие порядка 200 муниципальных земельных инспекторов и представителей земельно-имущественного блока администраций городских округов Подмосковья.

Специалисты обсудили с представителями Росреестра практические вопросы земельного контроля, а со специалистами Мингосуправления Подмосковья - идеи для совершенствования работы мобильного приложения «Проверки Подмосковья».